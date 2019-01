Fylkesveien sperret etter ras

Klokka 12.38 meldte politiet om at det har gått et jordras mellom Svorkmo og Storås, i Orkdal kommune.

– Hele veien skal være sperret. Politiet er på vei til stedet, skriver politiet på Twitter.

Klokka 12.42 skriver Statens vegvesen at veien er sperret som følge av raset.

Raset skal ha gått ved Oppøya øst for Svorkmo.

– Det er skiltet omkjøring via Løkken på fv 700. Vegen er helt stengt, skriver politiet klokka 12.57.

LES OGSÅ: Bil kjørte av veien to ganger på ti kilometer

#Orkdal: Raset har gått over FV65 ved Oppøya øst for Svorkmo. Det er skiltet omkjøring via Løkken. Vegen er helt stengt.