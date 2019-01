Tre veltet på fylkesvei

Nyheter

Politiet opplyser onsdag formiddag klokka 11.52 at et tre har veltet over ende og sperrer kjørebanen i sørgående retning på fylkesvei 65 i nærheten av Rønningen på Svorkmo. Dette er noen kilometer sør for Svorkmo sentrum.

Veitrafikksentralen ble varslet, og en entreprenør (NCC) er kalt ut for å rydde opp.

Ifølge politiet kommer trafikken forbi, i nordgående kjørefelt. Politiet er ikke sendt ut for å drive trafikkdirigering på stedet.

Treveltet er bare noen kilometer unna der det sist fredag gikk et jordras over samme vei.

Stig Anders Mastad i NCC er på stedet for å fjerne treet, som har falt ned fra oversida av fylkesveien.

- Treet har muligens vært råttent. Og i kombinasjon med tyngden av snø, falt det ned og skled ut i veibanen, sier han.

Mastad vurderer ikke faren for at flere trær i området skal velte som overhengende.

– Det blir ikke iverksatt ytterligere tiltak.

Ifølge Mastad vil fylkesvei 65 åpne i begge retninger i løpet av kort tid.

Det er ifølge STs reporter ingen trafikale problemer på stedet som følge av treveltet.