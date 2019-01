Vant én kamp i Bring-serien

Nyheter

Orkdal

OIFs J16-lag slo Reistad 24-20, og dette ble lagets eneste seier i den landsomfattende Bring-serien da den inntok Orklahallen lørdag.

Tre lag deltok, og her er resultatene:

* Storhamar-OIF 32-19

* Reistad-Storhamar 15-28

* OIF-Reistad 24-20

Utnytter sjansene

Storhamar tok dermed altså seieren denne helga.

— Kampen motor Storhamar startet godt og det er jevnt i første del. Deretter går Storhamar ifra. Vi bommer på for mange hundreprosentsjanser, mens de scorer på sine. Dessverre ble det for mange misser, til tross for el del gode kombinasjoner og mye bra spill, sier håndballnestor Øyvind Togstad i OIF.

Mot Reistad er det også en jevn kamp i starten, men OIF dro jevnt og trutt ifra.

— Vi snakker om solid forsvarsspill, og vi utnytter sjansene bedre enn mot Storhamar. Vi kontrollerer kampen inn til seier, sier Togstad.

Mer konsentrert

Alt i alt er laget fornøyd.

— Ja, vi er godt fornøyd med to poeng. Vi ser mange gode prestasjoner, og vi ser også at vi kan henge med de beste. Men vi må være mer konsentrerte i avslutningene, sier han.