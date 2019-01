Rakfisk trekkes tilbake etter mistanke om botulisme

Nyheter

En person fra Trøndelag har fått påvist botulisme, og Mattilsynet har mistanke om at dette skyldes inntak av rakfisk fra Torpet Fiskeoppdrettsanlegg AS på Røros.

Produkt trekkes derfor tilbake, og produsenten ber om at de som har kjøpt fisk kaster den eller leverer den tilbake der den er kjøpt.

Det er ikke meldt om flere sykdomstilfeller, opplyser pressevakta i Mattilsynet.

Varene skal være solgt via mobilt salg på ulike markeder og messer fra ulike salgsboder i Trøndelag, samt via faste kjøreruter med direkte utlevering fra Torpet-anlegget. Det er i tillegg solgt via COOP butikker på Ålen, Brekken, Røros og Os.

Fakta: Botulisme er en alvorlig lidelse forårsaket av en nervegift laget av bakterien Clostridium botulinum. Det finnes tre former for botulisme: matbåren botulisme, sårbotulisme, og barnebotulisme.

Botulisme kalles ofte for «pølseforgiftning» på norsk. Botulintoksinet hører til de sterkeste gifter som er kjent. Det har vært beregnet at 1 mg av et renset toksin kan drepe 1500 tonn marsvin, dvs. ca. 3 millioner dyr.