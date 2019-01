Nyheter

UP gjennomførte tirsdag en trafikkontroll i Orkanger sentrum.

Her ble bilistenes kjøreadferd kontrollert, samt at de ble sjekket for rus.

To førere ble ilagt forenklede forelegg (bot) for bruk av håndholdt mobil og tre personer fikk forelegg for ikke å ha brukt bilbelte.

De fleste sjåfører vet at det ikke er lov å kjøre uten bilbelte eller snakke i håndholdt mobil. Men det skjer gang på gang likevel...