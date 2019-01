Nyheter

Like før klokka 19.30 tirsdag meldte Vegtrafikksentralen at fv 710 ved Valset fergeleie er åpnet for fri ferdsel igjen.

Veien har vært delvis stengt i over tre timer, etter at et vogntog havnet på tvers i bakkene ovenfor fergeleiet. I en liten periode var veien helt stengt.

Etter at bergingsbil fra Orkanger ankom stedet, er vogntoget nå fjernet, og trafikken flyter som vanlig.