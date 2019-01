- Fremdeles greit å kjøre båt med høy promille

Nyheter

Stortinget sa tirsdag 15. januar nei til forslaget fra fire KrF-representanter om å senke promillegrensen til sjøs fra 0,8 til 0,2. Dette er i samsvar med transport- og kommunikasjonskomiteens innstilling.

– Det er helt uforståelig at promillegrensen for fritidsbåtførere ikke senkes fra 0,8 til 0,2. Skal dødstallene ned, må også promillegrensen ned, sier generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Kraftig vind blåste båt av tilhenger

MA – Rusfri Trafikk er organisasjonen som arbeider for å hindre at du møter en ruspåvirket sjåfør i trafikken. Deres langsiktige mål er at ingen skal dø eller bli skadet som følge av ruspåvirket kjøring.

Begrunnelsen fra komiteen, samt fra næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, er at det er grunn til å tro at det er promille over 0,8 som representerer en reell fare på sjøen. I tillegg hevdes det at det ikke finnes ressurser til et økt kontrollnivå av promille til sjøs.

– Man kan ikke ta hensyn til dagens ressurssituasjon når man skal endre eller lage lover og regler, hvordan skulle da samfunnsutviklingen bli? Det som er viktig er at vi får et godt regelverk for å forhindre fatale båtulykker. Stortinget signaliserer her at det fremdeles er greit å kjøre båt med høy promille, sier Kristoffersen.

Ble takket av politiet for at de i hvert fall prøvde

I 2018 registrerte Sjøfartsdirektoratet 23 omkomne ved bruk av fritidsfartøy i norsk farvann. Dette er seks færre enn i 2017, og det laveste tallet siden 2001. På tross av nedgangen, holder antall omkomne med alkoholpåvirkning seg noenlunde stabilt.

– Mellom hver tredje og hver fjerde dødsulykke fra fritidsbåt er rusrelatert. I tillegg er det store mørketall grunnet manglende obduksjon, at ikke alle omkomne blir funnet, samt at alkoholstatus knyttes til den avdøde og ikke føreren av fartøyet. I motsetning til på vei, registreres ikke en dødsulykke der passasjeren omkommer som følge av at føreren er påvirket, som en dødsulykke med rus, påpeker generalsekretæren.

Statens Havarikommisjon for transport arbeider nå med å samle mest mulig ulykkesdata fra fritidsbåtulykker, som vil danne grunnlag for en rapport som skal være ferdig i 2019.

Sjøfartsdirektoratet har, i samarbeid med Sakkyndig råd for fritidsfartøy, fått i oppdrag fra næringsministeren å utarbeide en handlingsplan for å få ned antall ulykker på sjøen.