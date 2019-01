Bønn fra brøytemannskaper: – Ingen vits å tute å blinke

Det er mye snø på vegene i fylket i dag, og entreprenørene jobber på spreng, opplyser Statens vegvesen.

De ber bilister være tålmodige og ikke kjøre forbi brøytebilene på de mindre riks- og fylkesvegene. Dette kan skape farlige situasjoner.

- Husk at brøytebilsjåførene kjører etter forholdene, påpekes det.

#Trøndelag: bønn fra frustrerte brøytemannskaper: ta det med ro og vis hensyn til de som skal holde veiene åpne for snø. Ingen vits å tute og blinke for at brøytebilen skal flytte seg. Det er dårligere vei foran brøytebilen.