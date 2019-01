Nyheter

Nødetatene rykket fredag morgen ut til melding om trafikkulykke på E6 mellom Berkåk og Ulsberg.

To biler hadde frontkollidert. Ifølge politiet var det tilsynelatende ingen personskader, men de involverte ble sjekket av ambulanse. Det endte med at førerne ble med ambulansen til sykehus for en sjek.

Veien er åpnet igjen i ett felt. Manuell dirigering på stedet.

Veitrafikksentralen melder klokka 08.45 at det er ryddet ved Stavå bru i Rennebu mellom Ulsberg og Berkåk etter ulykken.