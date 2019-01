Ny millionær lokalt: - Premien drypper på barna

Nyheter

ST-land har fått nok en rykende fersk millionær, etter at en kvinne fra Orkdal fredag 18. januar gjorde stor lykke i Eurojackpot. Hun fikk den etterlengtede telefonen fra Hamar fredag kveld. Så var det bare å slippe jubelen løs, etter at hun stakk av med én million kroner og et reisegavekort til en verdi av 100 000 kroner.

Kvinnen fra Orkdal kommune kjøpte en Eurojackpot-kupong mandag 14. januar. Det resulterte i en uvanlig start på helga.

– Det er ikke til å tro! sa kvinnen da hun fikk millionær-beskjeden, ifølge Norsk Tipping.

Drypper på barna

Kvinnen ønsker å være anonym. Hun sa at det kom til å bli en fin kveld, når budskapet bare fikk sunket inn litt.

— Denne premien drypper på barna. Dattera mi er her nå, og hun har allerede skjenka noe godt i glasset, sa den ferske Eurojackpot-millionæren.

Kvinnen påpekte at hun er glad hun tok telefonen, selv om skepsisen lå der – hun hadde nemlig ikke lagret vinnernummeret.