To biler snurret rundt og havnet i grøfta

På fylkesvei 65 på By i Orkdal havnet to biler utfor veien fredag kveld, med kort tids mellomrom. Politiet melder at både politi og helse rykket ut, men at det ikke var meldt om alvorlige personskader.

En beboer på By, som lenge har vært bekymret for trafikksikkerheten på stedet, sier det var han som ringte politiet.

— Det kom to biler med en halvtimes mellomrom, og de snurret helt rundt begge to og havnet på hver sin side av veien. Da folk stoppet opp for å sjekke og hjelpe, oppsto det flere farlige situasjoner. Heldigvis kunne begge sjåførene krabbe uskadd ut, forteller han.

På grunn av de farlige situasjonene som oppsto, valgte han å ringe politiet.

— De var et godt stykke unna, men de kunne fortelle at de har «klaget» til entreprenøren som har vedlikeholdet her både i år og i fjor. Området er kjent for politiet og. Ekstra strøing kunne kanskje vært et tiltak. Det er virkelig farlig å være fotgjenger her, sier mannen til ST.