Det er 32 år til neste gang du får se dette

På morgenen mandag 21. januar inntraff en stor og spektakulær måneformørkelse, som var synlig over hele landet, inkludert Svalbard.

Månen var spesielt nær Jorden under begivenheten, så i likhet med formørkelsen 31. januar i fjor, ble dette en såkalt supermåneformørkelse. Den neste totale måneformørkelsen som blir synlig fra Norge etter årets begivenhet, inntreffer først i september 2025. Men denne blir ikke synlig i sin helhet hos oss.

Den neste vi kan følge fra start til slutt skjer først på nyttårsaften i 2028. En ny supermåneformørkelse inntreffer imidlertid først i 2051, opplyser Anne Mette Sannes, science fiction-forfatter og vitenformidler, og astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard.

Formørkelsen startet klokka 03.36 norsk tid idet Månen begynte å bevege seg inn i halvskyggen fra Jorden. Klokka 04.34 begynte Månen å komme inn i helskyggen fra Jorden, og den første delvise fasen er i gang.

Totaliteten var mørkest rundt midtpunktet klokka 06.12 og ble avsluttet klokka 06.44, da den avsluttende delvise fasen begynte. Denne fasen pågikk fram til klokka 07.51, og deretter fulgte en gradvis lysere halvmåneformørkelse. Formørkelsen var over kl. 08.48.

Under formørkelsen var Månens avstand til Jorden kun 356 200 kilometer, og den karakteriseres derfor som en superfullmåne. En vanlig fullmåne lyser hele 33 000 ganger sterkere enn himmelens klareste stjerne Sirius, og mer enn 2000 ganger sterkere enn Venus når denne planeten skinner sterkest.

Bildene av månen i denne artikkelen er tatt mandag morgen av naturfotograf John Øystein Berg fra Snillfjord.

- En supermåne og måneformørkelse. Og ikke nok med det; en blodmåne etterpå. Det var bikkjekaldt, men tok bilder og filmet fra bilen.Det er lenge til neste gang vi får oppleve dette, sier han.

I tillegg lyser fullmånen 1000 ganger sterkere enn alle stjernene til sammen! Når Månen blir en såkalt supermåne, dvs. at den befinner seg aller nærmest Jorden i sin bane, blir Månens vinkeldiameter opptil ca. 8 prosent større enn gjennomsnittet.

Totale formørkelser av supermåner er sjeldne, og det har vært kun åtte slike hendelser siden år 1900. Disse inntraff i årene 1910, 1928, 1946, 1964, 1982, 2015, 2017 og 2018.

Under en total måneformørkelse befinner hele Månen seg i den kjegleformede helskyggen – umbraen – som oppstår på den siden av Jorden som vender mot Månen og hvor det ikke finnes sollys. Det er under denne typen måneformørkelse at fenomenet blodmåne (at Månen blir rød) oppstår.