Formørket og rød supermåne

Naturfotograf John Øystein Berg fra Berg i Snillfjord var ute i morges og knipsa bilder av måneformørkelse, blodmåne, og supermåne.

— Ja, på morran skjedde det mye på en gang. En supermåne og måneformørkelse, og ikke nok med det en blodmåne etterpå, fortalte han til ST.

— Det var bikkjekaldt, men jeg tok bilder og filmet fra bilen. Det er lenge til neste gang vi får oppleve dette, avsluttet han.

Månen passerte inn i jordskyggen og ble formørket. I motsetning til formørkelsene i 2018 som fant sted mens månen sto lavt på himmelen og derfor bare var synlig fra deler av landet, var mandagens formørkelse synlig i sin helhet over hele Norge, inkludert Svalbard, meddelte astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard i en mail til ST.

Under en total måneformørkelse befinner hele månen seg i den kjegleformede helskyggen – umbraen – som oppstår på den siden av jorden som vender mot månen og hvor det ikke finnes sollys. Det er under denne typen måneformørkelse at fenomenet blodmåne (at månen blir rød) oppstår.