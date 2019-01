Mailproblem siden torsdag formiddag

Nyheter

Microsoft har mailproblemer i flere land - også norske brukere er rammet. Problemene har vart i flere timer. Microsoft opplyser på Twitter at de undersøker saken, skriver adressa.no.

Også mailsystemet til avisa Sør-Trøndelag er rammet. De siste mailene kom inn like etter klokka 10 torsdag formiddag. Og ennå klokka 15.20 er systemet ute av drift.

På Microsoft Norge sin Facebook-side, opplyser selskapet at de for øyeblikket undersøker et problem som resulterer at enkelte brukere ikke mottar e-post. Mailproblemene skal visstnok særlig ramme Microsoft-kunder i Vest-Europa.

- Vi er kjent med at noen kunder i Europa har utfordringer med tilgangen til Exchange Online. Vi er ikke kjent med at andre programmer er berørt. Microsoft jobber for å utrede og løse problemene, uttaler kommunikasjonsrådgiver Liv Tone Otterholt i Microsoft Norge til adressa.no.