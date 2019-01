Nyheter

Nå er det snart tid for hagefugltelling, og fra naturfotograf John Øystein Berg på Berg i Snillfjord, har vi fått disse bildene av fink og sisik.

— Jeg har mange arter rundt på fôringa, nå. Det er alltid artig å være med på dette, skriver han til ST, mens han håper at mange i ST-området blir med og teller i helga.

— Disse bildene viser to av artene som holder til rundt meg. Det er viktig å fôre dem godt i disse dager, mye snø og kulde gjør at det blir en trasig tid for fuglene, avslutter han.