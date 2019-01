Politiet berømmer sjåføren for dette

Nyheter

Det voldsomme snøfallet i starten av uka har skapt utfordringer på ulike vis. Ikke bare må man rydde gårdsplasser og veier, men også snø på biler må fjernes.

Onsdag påtraff politipatruljen denne semitrailersjåføren i Råbygda i Orkdal. Han stod i gardintrapp og kostet snø av taket.

- Et eksempel til etterfølgelse, skriver lokalt politi på sin egen Facebook-side.

Dagen etter ble en Hiace kassebil, med masse snø på taket, stoppet ved Obs-bygget på Laksøra.

- Sjåføren fikk pålegg om å kjøpe redskap for fjerne snøen der oppe, sier lensmann Tor Kristian Haugan.

- Hva er farlig med å kjøre med snø på taket?

- Bilene bak kan få all snøen i fronten hvis det blåser av under kjøring. I tillegg kan sikten til «snøbilens» sjåfør reduseres hvis han selv bremser og snøen kommer framover over frontruta, forklarer han.

- Noen må ta ansvar