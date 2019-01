Kollisjon i Børsa

Nyheter

Like før klokka 21 tirsdag kveld meldte politiet om et sammenstøt mellom to biler i Børsa.

Kollisjonen skjedde på avkjøringsrampen fra E39. Nødetatene rykket ut.

- Det oppstod ingen personskader, men kjøretøyene fikk store materielle skader, forteller lensmann Tor Kristian Haugan.

- Hva skjedde?

- Den ene bilen, kjørt av en mann i midten av 30-åra, overholdt ikke vikeplikten. Han kjørte inn i en annen bil, kjørt av en mann i 40-åra, forteller han.

- Ble førerkortet til han som hadde skylda beslaglagt?

- Nei, svarer Haugan.

Det oppstod ingen nevneverdige trafikale problemer knyttet til kollisjonen.