Meteoroide traff månen under formørkelsen

Nyheter

Ikke for det, meteoroider treffer stadig vekk månen, men denne kunne vi observere fra jorden. Selv om det var fullmåne.

Hendelsen skjedde under måneformørkelsen 21. januar kl. 05.41.43 og forårsaket en eksplosjon som ble sett fra fem kontinenter. Normalt er det ikke mulig å oppdage en slik hendelse ved fullmåne, men på grunn av at månen var formørket var det flere som fikk med seg fenomenet.

Meteoroider som treffer månen lager større kratere enn på jorden siden det ikke finnes atmosfære som bremser. Estimater basert på varigheten av flashet målt med Moon Impact Detection and Analysis System (MIDAS)-teleskopene i Spania tyder på at meteoroidens masse var rundt 10 kilo og at den laget et krater med en diameter på mellom syv og ti meter.

Det spesielle med observasjonen 21. januar var at nedslaget ble sett ved fullmåne, noe som normalt ikke er mulig pga. månelyset, men under formørkelsen gjorde skyggen fra jorden at den opplyste månen ble til bortimot natt i nesten en hel time.

Nedslaget skjedde vest for krateret Lagrange H., et nedslagskrater som er forbundet til den nordvestre kanten av Piazzi-krateret nær månens nordvestre rand. Nordvest for dette landskapstrekket ligger Montes Cordillera, en ringformet fjellkjede som omslutter det enorme nedslagsbassenget Mare Orientale. Det er en mulighet for at NASAs romsonde Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) vil bli i stand til å ta bilde av krateret ved hjelp av koordinatene.

Månen blir kontinuerlig bombardert med meteoroider, og over halvparten av disse skyldes meteorsvermer. NASA har observert nedslagsflash siden 2005, og nylig har også europeiske grupper sluttet seg til jakten. Slike flash registreres i gjennomsnitt en gang pr. 2–3 timer, og objektene som treffer månen varierer i størrelse fra en tennisball til store steiner som frigjør energi tilsvarende flere tonn TNT når de treffer overflaten.

Hvorfor er det mange flere kratere på månen enn på jorden?

Mens det er registrert tusenvis av kratere på månens overflate, har man kun bekreftet 190 på jorden. Sammenlignet med andre objekter i solsystemet har jorden færre eldre kratere, noe som har gjort det vanskelig å finne nøyaktig nedslagsrate og om denne har endret seg over tid. Årsaken til dette er at erosjon, isdekke etc. på jorden har dekket over de fleste kraterene. En ny studie viser at fra rundt 650 til 290 millioner år siden var asteroidenedslagshyppigheten på de to himmellegemene relativt konstant, men fra rundt 290 millioner år siden ble nedslagsraten 2,6 ganger høyere – et nivå som fortsatt gjelder i dag.

For å komme frem til denne konklusjonen kan jordiske utvalgseffekter elimineres ved å benytte en metode som daterer månekratere som er større enn 10 kilometer og yngre enn 1 milliard år (gitt at den samme type objekter treffer både månen og jorden).

Den mest sannsynlige årsaken til at vi befinner oss i en periode med hyppige nedslag er trolig en gammel asteroidekollisjon i asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter. Dersom kollisjonen fant sted en tid før 290 millioner år siden, kan dette ha medført at noen av bitene etter kollisjonen ble kastet ut av asteroidebeltet og deretter traff jorden eller månen.

Men kratertettheten på jorden og månen stemmer fortsatt ikke. På jorden er det vanskeligere å finne kratere som følge av erosjon, og forskerne har tidligere antatt at et stort antall av jordens eldste kratere ikke er mulig å finne som følge av slike prosesser. Selv om det finnes eksempler på svært gamle kratere, som for eksempel det enorme to milliarder år gamle Vredefort-krateret i Sør-Afrika eller det relativt nye 50 000 år gamle Meteor Crater i Arizona, har forskerne antatt at naturlige geologiske prosesser er årsaken til at man ikke har funnet flere av disse. Men forskerne i det nye studiet mener nå at kratere som er mellom 290 og 650 millioner år gamle uansett ikke hadde vært mulig å finne, rett og slett fordi det finnes ekstremt få.

Og hvordan kom man til dette resultatet? Jo, ved å studere månen. Svaret på nedslagsraten her på jorden har hele tiden «lyst mot oss» fra månen!

På grunn av månens nærhet til jorden er den et godt vitne på hva som har skjedd på vår egen klode og har ikke selv slike geologiske prosesser som visker bort hendelser på overflaten som for eksempel nedslagskratere.

Basert på at meteoroider kommer fra asteroidebeltet og hvor dette beltet befinner seg, anser man at jorden og månen befinner seg på samme sted.

Ved å studere månen kan man derfor også få svar på hva som har skjedd på vår egen klode.

Hvor trygt blir det å bevege seg rundt på månen i fremtiden?

Med tanke på fremtidige baser på månen kan man spørre seg hvor trygt det er å bevege seg rundt på månens overflate som hele tiden blir pepret med meteoroider. Det planlegges derfor at man fra jorden skal kunne identifisere meteorsvermer som kan utgjøre en trussel mot mennesker som befinner seg på månen slik at de kan beskytte seg.

Steinen med mange navn

• En meteoroide er en stein som suser gjennom verdensrommet. Innimellom kan de treffe jorden.

• Når den kommer inn i en planets atmosfære, varmes den opp og delvis eller helt fordamper. Det er når gassen som slippes ut av meteoroiden gløder at den blir kalt en meteor, eventuelt et stjerneskudd.

• Når den treffer jordskorpen, bytter den navn igjen. Da har den blitt til en meteoritt.