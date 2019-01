Hadde knust frontruta like før han ble stoppet av UP

Nyheter

En UP-patrulje møtte tirsdag ettermiddag i 15.30-tida en bil på Svorkmo.

- Bilen hadde knust frontrute, og burde ikke være på veien, forteller lensmann Tor Kristian Haugan.

Patruljen fikk stoppet bilen. Sjåføren forklarte at uhellet med frontruta nylig hadde skjedd. Et isflak fra en trailer foran hadde truffet mannens bil og slått hull i ruta.

Det var vanskelig for politiet å ettergå historien. Hadde det skjedd på et tidligere tidspunkt, slik at ruta burde vært byttet allerede? Uansett: Sjåføren fikk pålegg om å bytte frontrute.

Hans førerkort ble ikke beslaglagt, og det er ikke opprettet sak (anmeldelse).