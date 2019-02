- Innbruddene er bare noen av flere saker han har på seg

Nyheter

Natt til onsdag 19. desember i fjor ble det gjort innbrudd i fem boder knyttet til boligkomplekset Gartnerihagen1 på Orkanger, samt en bil i samme området. I bodene ble det stjålet blant annet alkohol, mens det i bilen ble borttatt en garasjeportåpner og en DAB-adapter.

I tillegg tok to personer seg inn hos bedriften Kontorplan noen hundre meter lenger bort. Kontorplan på Røhme Gård er nærmeste nabo til Orkla Sparebank.

Daglig leder Knut Kirkaune fortalte at to personer hadde tatt seg inn gjennom et vindu. Det så de på bedriftens overvåkningskamera.

- Et par pc-er, en projektor, litt penger, og i tillegg har de brutt opp og ødelagt et brannsikkert skap. Det er snakk om stjålne og ødelagte verdier for cirka 30 000 kroner, sa han.

- Irritabelt?

- Ja, veldig, svarte Kirkaune.

Han fortalte at en kjenning av ham fortalte at det var fotspor utenfor bedriftens lokaler dagen før innbruddet.

- Trolig var de her natt til tirsdag og rekognoserte, sa Kontorplan-sjefen, som selv oppdaget innbruddet da han kom på jobb onsdag morgen.

Politiet var på stedet like etter og sikret fotspor i snøen utenfor, samt bilder fra overvåkningskameraene. Samme dag pågrep politiet en person som var mistenkt for innbruddene.

- Det er en mann i midten av 50-åra bosatt i Orkdal. Han er en kjenning av politiet, fortalte Fagerholt.

Hjemme hos ham fant politiet tjuvgods som kunne knyttes til innbruddene. De fant også narkotika der. Mannen ble satt i arrest og avhørt. Og han ble anmeldt for begge forholdene.

- Hva er status i saken?

- Den er fortsatt under etterforskning. Disse sakene er bare noen av flere han har på seg. Det foreligger ingen avgjørelse ennå, sier Fagerholt nå.

- Men hva med den andre mannen på overvåkningskameraet?

- Vi har foreløpig kun identifisert den ene personen, sier hun.