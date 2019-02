To biler front mot front

Nyheter

Orkdal

Politiet melder like etter klokka 17.15 om en frontkollisjon på Fv 700 mellom Svorkmo og Løkken. Melding ble inngitt klokka 17.07.

To biler har frontkollidert.

Nødetatene er på vei til ulykkesstedet.

Klokka 17.34 melder Statens vegvesen at veien er stengt i Klinglien som følge av ulykka, og at anbefalt omkjøring skjer via Fv 65.

En person som har vært like ved ulykkesstedet, kan opplyse at fire brannbiler og tre ambulanser er eller har vært på stedet.

Operasjonsleder Håvard Høyem sier til ST klokka 17.56 at fire personer er fraktet til sykehus.

- Men det skal ifølge helsepersonell på stedet ikke være snakk om livstruende skader, sier Høyem, som ikke har noen nærmere opplysninger om omstendighetene rundt ulykken.

Politipatruljen var langt unna da ulykken skjedde, og hadde på dette tidspunktet - nesten en time etter at meldinga ble inngitt - ikke ankommet ulykkesstedet.

Det er ikke opplyst om når veien blir åpnet for trafikk igjen, men like etter klokka 18.30 pågikk det bilberging for å fjerne de to involverte personbilene.