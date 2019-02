Her vil pensjonistene overta - uten å betale

Nyheter

Når folkehelsesenteret står ferdig i mars neste år, skal kommunen flytte sine funksjoner ut fra Gartnerløkka på Fannrem.

I den forbindelse har Orkdal pensjonistforening søkt kommunen om å få overta bruksretten til Gartnerløkka vederlagsfritt. Pensjonistforeninga begrunner ønsket med at de har behov for egnede lokaler til drift av foreninga.

- Lokalene egner seg også meget godt for flere av de andre frivillige foreningene i Orkdal, skriver pensjonistforeninga i søknaden. De ønsker nemlig å inngå et samarbeid med andre frivillige om bruk av lokalene.

Samtidig som foreninga ber om eksklusiv bruksrett til lokalene, ønsker de at kommunen vedlikeholder bygningene samt at de står for snøbrøyting, strøing og plenklipping, slik som i dag.

Saken skal behandles i teknikkutvalget onsdag. Rådmannen foreslår at Orkland må ta stilling til dette, da Orkdal kommune ikke kan inngå avtaler på vegne av den nye kommunen.

- Dette vil være en avtale som blir bindende for nye Orkland, samt gi økonomiske konsekvenser som Orkdal kommune ikke kan binde den nye kommunen opp mot, skriver rådmannen i saksframlegget.