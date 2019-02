Kylling med sherrysirup og eple

Nyheter

Statistikken sier at vi spiser 72 kyllingmiddager i året, og ca. 19 kg per person.

Kylling er et magert – og etter min mening – et kjedelig og smaksfattig kjøtt, men det har en del takknemlige egenskaper som gjør det lett å variere tilberedningsmåtene. Kylling passer sammen med alle andre råvarer og tilbehør, og passer så og si til all verdens krydder og urter. Det gir heller ingen allergier.

I dag falt valget på fylt kyllingfilet med sherrysirup, eple, og sellerisalat.

Ingredienser

4 kyllingfileter

6 tørkede aprikoser, finhakket

6 stk. brente mandler (kan bruke ristede), finhakket

4 tykke skiver med Selbu blå

2–3 ss godt smør

Salt og pepper

Slik gjør du det

Del kyllingfiletene nesten gjennom. Legg de mellom to brødposer og bank dem til 4 ½ cm tynne stykker.

Fyll jevnt på med aprikos og mandler. Legg en skive blåmuggost over.

Rull sammen en og en filet, og sett dem sammen med en grillpinne slik at de holder formen.

Stek i nøttebrunt smør på middels varme, 6–8 minutt på hver side til de er gjennomstekt.

Sellerisalat

2 grønne epler, delt i tynne strimler

2 stenger sellerirot, delt i tynne stenger

Saften av ½ sitron

1 ss god olivenolje

1 ts fersk timian, finhakket

Salt og pepper

Bland alt og la det trekke i 10–15 minutt før den serveres

Sherrysirup

4 ss sukker

4 ss sherryeddik

4 ss tørr sherry

Kok opp, reduser det til halvparten. Dette tar ca. 2–3 minutt.