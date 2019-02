Værskifte: Nå skal det bli mye varmere

Nyheter

Februarprognosene viste at det skulle være kaldt stort sett hele februar, men nå snur en værendring helt om på prognosene. Årsaken er at det etter flere uker med fralandsvind og mye pent vær nå kommer en pålandsvind etter et betydelig skifte i sirkulasjonsmønsteret.

Det betyr at det mye mer skyet vær og nedbør.

I Orkdal vil vi merke en stor temperatursendring allerede de kommende dagene og til helga er det meldt fire plussgrader enkelte steder.

Utover søndagen vil det også komme nedbør i form av regn, sludd og snø. I perioden fra søndag til tirsdag er det ventet mest snø. Da kan det komme mellom 15 og 30 centimeter snø.

Temperaturene vil stabilisere seg rundt null grader og vi vil også kunne oppleve flere dager med plussgrader på dagtid.