Nyheter

Politiet gjennomførte torsdag morgen en kontroll ved barnehagen og skolen på Grøtte på Fannrem i Orkdal. Fokus er adferd med barn i bil og kjøring i og rundt skole- og barnehageområder.

Et par-tre sjåfører fikk muntlig pålegg om å skrape bilrutene litt bedre. Det var litt is der da de ble stoppet. Og da hadde de allerede kjørt hjemmefra, noe som antyder at det var enda mer is på rutene i starten av bilturen.

Det var ingen grunn for politie tå komme med andre reaksjoner i kontrollen.