Har kjøpt personlige bilskilt for 17,5 millioner kroner

Nyheter

For knapt to år siden åpnet Statens vegvesen for at man kunne bytte ut de vanlige nummerskiltene med personlige bilskilt. For 9000 kroner kan du kjøre rundt med «Batman», «Mr Grey» eller «Rosenborg» på registreringsskiltet ditt.

Jon Arne Skjellfjord (61) fra Fannrem lyktes i september 2017 å få klengenavnet til favorittlaget sitt, Tottenham, som personlig bilskilt på sin Tesla.

- Det er jo mest for moro, men det er også et signal for å uttrykke et brorskap med andre Spurs-tilhengere, poengterte Skjellfjord til ST den gangen.

I løpet av 2018 kjøpte nordmenn slike skilt for 17,5 millioner kroner.

Overskuddet fra de personlige bilskiltene er øremerket trafikksikkerhetskampanjer, som for eksempel kampanjer som handler om oppmekrsomhet i trafikken, fart og belte i buss.