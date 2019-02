Starter jubileumsturné på revyfest

Nyheter

Hemne

Hotell Koselig er første stoppested for Petter Wavolds turné i anledning artistens 40-årsjubileum.

Det betyr at han entertaineren som står på scenen når Hemne Teaterlag har gjort unna tre forestillinger av oppsetninga «Mett & Dett». Da blir det temmelig sikkert også anledning til høre Wavolds nyeste single med den symbolske tittelen «I 40 år», utgitt denne uka.

I tillegg blir det selvsagt også smakebiter fra det siste albumet Live in Sweden, det ellevte i rekken. En liten kuriositet ved dette, er at Petter Wavold faktisk er det første norske artisten som har spilt inn et live-album i Sverige.