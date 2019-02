En person fortsatt savnet etter jordskred i Råbygda - pårørende varslet

Nyheter

Nødetatene har rykket lørdag etter middag ut etter et jordras i Råbyda i Orkdal. Et bolighus har blitt truffet av raset og dyttet nesten helt av grunnmuren.

Klokken 16:40 bekrefter politiet på Twitter at en person skal være savnet inne i huset.

Politet meldte klokken 17:27 at de har gjennomført søk med hund, uten resultat. Huset må rives for å komme til i nye områder. Like etter kom melingen om at pårørende er varslet og at det jobbes videre med å få tilgang til nye områder i huset.

Kriseteamet i Orkdal er på stedet og tar hånd om pårørende.

- Det ser ut som om det er i området ved gården Reitan at raset har gått. Gården ligger på venstre side av fv. 710 i retning Agdenes, noen få hundre meter etter avkjøringa til Gjølme skole, sier en råbygg ST har snakket med.

Jordraset skal være 30 meter bredt og 100 meter langt. Det skal ikke være fare for andre hus eller nye ras.

Kommunen har satt krisestab.