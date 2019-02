Savnet person funnet omkommet

Nyheter

Meldingen kom klokken 22:17 lørdag kveld.

Pårørende er varslet, melder politiet.

Det var lørdag ettermiddag at nødetatene rykket ut etter et jordras i Råbyda i Orkdal. Et bolighus var blitt truffet av raset og dyttet nesten helt av grunnmuren.

Klokken 16:40 bekreftet politiet på Twitter at én person var være savnet inne i huset.

Politet meldte klokken 17:27 at de hadde gjennomført søk med hund, uten resultat.

Det ble satt i gang arbeid med å rive huset. Man fryktet nemlig at huset skulle ramle over dem som grov i jordmassene etter den savnede.

Det ble satt krisestab i kommunen, og kommunens kriseteam rykket ut til rasstedet for å ta hånd om de pårørende.

Den omkomne skal ha oppholdt seg i husets sokkeletasje da raset tok med seg huset over grunnmuren.

Lensmann Tor Kristian Haugan fortalte tidligere i kveld at kjelleren var blitt fylt med jord.