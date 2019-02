Kan bli dyrere med gravplass

Nyheter

Onsdag skal formannskapet i Meldal ta stilling til om festeavgiften for graver skal øke.

Ifølge Gravferdslovens paragraf 21, er det kommunen som stadfester festeavgift for graver, etter forslag fra fellesrådet.

Meldal kirkelig fellesråd har henvendt seg til kommunen, og foreslår å øke festeavgiften med 25 kroner.

I dag er festeavgiften på 150 kroner per år, men fellesrådet ønsker at festeavgiften skal være 175 kroner per år, og gjelde fra første januar i år.

«Administrasjonen har ingen innvendinger mot fellesrådets forslag til festeavgifter», står det i sakspapirene.

Det står også at økningen av festeavgiften for graver ikke vil ha noen direkte konsekvenser for kommunens økonomi, men at «effekt for fellesrådet vites ikke».