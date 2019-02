650 personer har bidratt med pengehjelp til rasrammet familie

Nyheter

650 ulike givere har per torsdag formiddag bidratt til innsamlingsaksjonen som Britt og Tore André Helgemo opprettet etter jordskredet i Råbygda i Orkdal lørdag ettermiddag 16. februar.

Melanie Bolm (26) mistet livet i tragedien. Og familien mistet i tillegg alt de eide da huset deres ble truffet av skredet.

- Pengene skal uavkortet gå til familien som nå trenger alt. Bli med og vis litt omsorg til en famillie i dyp sorg, skriver paret i infoteksten til pengeinnsamlinga.

Det er kommet inn drøyt 160 000 kroner. Og det er fortsatt 27 dager igjen av aksjonen.

- Vi som naboer og bekjente av familien føler det er lite vi kan gjøre opp i den sorgen dette er, men vi kan vise at vi står sammen med flere og er her for å hjelpe til. Ettersom alle eiendeler har gått tapt, vil nok familien trenge nødhjelp i starten, og kanskje det praktiske løser seg litt raskere om de får litt ekstra å rutte med nå i starten på gjenreisningen av sine liv, poengterer Helgemo.

Den rammede familien bor nå hos et vennepar i Orkdal.