- Vi vil gi innbyggerne muligheten til å framsnakke noen som de mener fortjener det

Nyheter

I morgen, fredag, lanserer avisa en ny spalte som kun skal være på nett. Nyvinningen har fått navnet «Fra meg til deg».

Her kan hvem som helst skrive inn til avisa Sør-Trøndelag, med historier de ønsker å fortelle.

Eksempler kan være:

• Mannen som vil hylle kona si fordi hun fortjener det.

• Skoleeleven som har fått hjelp og støtte av en lærer i en krevende tid.

• Pasienten som vil si noe hyggelig til legen eller sykepleierne.

• Eller bare å fortelle om hvor viktig det er å ha én god venn.

- Her er det egentlig ingen begrensninger. Det vi vil med denne spalten, er å gi innbyggerne muligheten til å framsnakke noen som de mener fortjener det. Og terskelen her er lav, både når det gjelder omfang og hva det skal gjelde, sier ST-redaktør Anders Aa. Morken.

Avisa kommer til å legge disse leserartiklene åpne, altså ikke bak betalingsmuren.

- Denne spalten oppretter vi fordi vi opplever at mange kan ha noe på hjertet. Men at det de har å si, ikke nødvendigvis passer så godt for de spaltene vi har å tilby. Debattspalten er kanskje ikke så velegnet for så personlige ytringer som denne spalten tar høyde for å dekke, sier han.

Morken sier at avisa gjerne ønsker å få tilsendt bilde og bildetekst i tilknytningen til teksten.

Og materialet sendes på e-post til: redaksjon@avisa-st.no, og merkes med «Fra meg til deg».