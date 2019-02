Fakkeltog og støttekonsert for savnede Odin

Nyheter

Lørdag 23. februar arrangeres det fakkeltog i Trondheim. Det er til støtte for Odin André Hagen Jacobsen, som ble meldt savnet natt til søndag 18. november i fjor, etter en tur sammen med kamerater i Trondheim sentrum.

Hovedbudskapet i fakkeltoget er ifølge Odins foreldre og støttegruppa at politiet gjør mer for å få gjenopprettet viktige videoopptak, som kan bidra med informasjon for å finne ut hva som skjedde denne natta.

Lørdagens fakkeltog vil starte i Tordenskioldparken og gå en runde rundt i Midtbyen.

Og onsdag 27. februar arrangerer ekteparet Bård Petter Hovik og Jannike Rønning fra Hølonda en støttekonsert på Rockheim for den savnede skauningen.

Hovik, som har vært musiker i 34 år, har tidligere jobbet på Rockheim i mange år, og har dermed kontaktene til å få i stand noe sånt.

Flere elever fra Odins klasse på Follo i Orkdal skal blant annet opptre på konserten. Baard Danielsen er konferansier denne kvelden.

Inntektene fra konserten er øremerket brukt til en privatetterforsker.

Den siste sikre observasjonen politiet har av Odin, er fra et overvåkningskamera i Fjordgata klokka 05.39 søndag 18. november.