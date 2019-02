Nyheter

Skaun/Orkdal

Politiet fant ingen uregelmessigheter under to såkalte adferdskontroller mandag og tirsdag morgen. Ved en adferdskontroll sjekkes blant annet bilbeltebruk, sikring av barn og at ruter er tilstrekkelig skrapet for is.

— Mandag morgen ble 31 bilførere stanset i Børsa, og det var ingen reaksjoner. Tirsdag morgen ble en tilsvarende kontroll gjennomført på Orkanger. Her ble 28 bilister stanset, og med samme resultat som i Børsa, opplyser Randi Fagerholt ved Orkdal lensmannskontor.