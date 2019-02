Avsluttet pengeinnsamling etter dødsulykke på E39

Nyheter

Ove Frengen gikk i barnehagen, barne- og ungdomsskolen og på videregående skole sammen med Andreas Mikalsen (28), som fredag morgen 11. januar i år brutalt ble revet bort i trafikkulykka på E39 mellom Gangåsvatnet og Høgkjølen camping i Orkdal.

28-åringen etterlater seg familie, samboer og deres to år gamle datter. Til våren kommer det enda en gutt, som aldri vil møte sin far. I tilligg sitter også venner og kollegaer igjen.

Som en nær venn, selv småbarnsfar og fadder til datteren, ønsker Frengen (bildet) å bidra med det han kan.

Til ST fortalte han etter ulykka at han hadde startet en pengeinnsamlingsaksjon via nettstedet spleis kalt «Til barna som mistet pappaen sin». Pengene går utelukkende til å åpne et sparefond for barnet og kommende barn.

Nylig ble pengeinnsamlinga avsluttet. 747 givere har bidratt. Det kom inn 203 015 kroner.

- Det er mange som stiller opp, og Andreas' samboer har blant annet gitt uttrykk for at de er godt fornøyd med måten kommunens kriseteam har håndtert dette. De har vært proffe. Vi stiller selvsagt også opp, og jeg er glad for at vi fikk møtes en siste gang i familieselskap med alle til stede søndag for ei uke siden, sa Frengen til ST i forbindelse med at innsamlingsaksjonen ble opprettet.

Andreas Mikalsen kom kjørende fra Trondheim i en varebil da han frontkolliderte med en tankbil. Det ble forsøkt gjenoppliving på stedet, men livet sto ikke til å redde.