- Han var overlykkelig over å få ei fartsbot på drøyt 9000 kroner

Mandag formiddag og noen timer mot ettermiddagen gjennomførte politiet en fartskontroll på E6 sør i Rennebu kommune.

- Det var sør for Berkåk, forteller lensmann i Oppdal og Rennebu, Finn Skårsmoen.

I 70-sonen her mottok åtte sjåfører forenklede forelegg (bøter).

- Sju av dem fikk for høy hastighet, mens den siste fikk forelegg for håndholdt mobilbruk under kjøring, sier han.

Den høyeste hastigheten i løpet av kontrollen ble målt til 104 km/t. I en 70-sone «tåler» du 105 km/t, mens førerkortet ryker på 106 km/t.

- Det var små marginer her. Og mannen som kjørte i 104 km/t, var overlykkelig over at han fikk fartsbot. Alternativet var verre, sier lensmannen.

- Hvor mye var bota på?

- Så vidt jeg husker var det på drøyt 9000 kroner, svarer han.