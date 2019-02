Kraftig vind blåste ned gjerde rundt byggeplass

Nyheter

Flere titalls meter av et gjerde som er satt opp i forbindelse med utbygginga av boligområdet Rømmetunet på Orkanger, bikket onsdag formiddag på grunn av vinden.

Dette skjedde langs veien i Geilan, rett overfor Idrettsparken.

Det er ikke rapportert om skader på folk eller andre ting i forbindelse med hendelsen.

Det er ikke mer enn et par dager siden politiet oppfordret folk og firma om å sikre byggeplasser, og påse at løse gjenstander og stillaser ikke blir tatt av vinden. Også andre objekter som er utsatt for vinden må sikres, uttalte politiet.

«Det er mye vær og vind i Trøndelag for tiden», advarte de på Twitter.