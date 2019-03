Fikk tips om at to ungdomsgjenger skulle møtes og slåss

Nyheter

Lørdag kveld arrangerte et eventselskap med adresse utenfor vårt nedslagfelt, offentlig fest i Skaun samfunnshus.

- De leide huset av Skaun samfunnshus, og politiet hadde godkjent søknaden deres, opplyser Arnt Johansen ved lensmannskontoret i Orkdal.

Politiet: - Vi gjorde en tabbe

På kvelden mottok politiet et tips fra en sivil person (ikke fra arrangørene) om at såkalt «beefing» skulle finne sted ved samfunnshuset.

Dette fenomenet kan enkelt forklares med at ungdomsgjenger avtaler et møte for å slåss. Dette er ikke lekeslåssing. Det er grov vold. Og kampene blir ofte filmet.

- Politiet var der oppe, men ingenting skjedde. Det kom heller ingen meldinger om vold, og det er ingen anmeldelser i kjølvannet av festen, sier Johansen.

Ble nektet å arrangere fest 5. juledag

Han har ingen opplysninger om hvem disse grupperingene skulle være, heller ikke hvor de kommer fra eller hvor gamle de er.

- Vi vet ingenting annet enn tipset vi fikk, svarer Johansen.