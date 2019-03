Hun er Trøndelags første veidirektør

Nyheter

Eva Solvi (63) blir direktør for den nye vegavdelingen i Trøndelag fylkeskommune. 63-åringen er i dag leder for vegavdelingen til Statens vegvesen i Trøndelag. Hun starter i jobben 23. april.

- Jeg er svært glad for at Eva tar jobben. Hun kjenner vegvesenet og utfordringene i Trøndelag godt. Vi kunne ikke fått en bedre person til jobben når vi overtar ansvaret for om lag 200 ansatte i Statens vegvesen, sier fylkesrådmann Odd Inge Mjøen i en pressemelding.

Det er fra 1. januar 2020 at de som arbeider med fylkesveger i Statens vegvesen overføres til fylkeskommunen.

Solvi har vært vegsjef i Buskerud, trafikkdirektør i Vegdirektoratet og trafikksjef i Region vest. Hun har også bakgrunn som forsker, konsulent og samfunnsdirektør i Bærum kommune. Solvi jobbet også i flere år med veg- og transportoppgaver knyttet til OL på Lillehammer.

- Det er en spennende oppgave å bygge opp en ny avdeling og integrere den i en ny organisasjon. Det ser jeg fram til å være med på, sier Solvi.