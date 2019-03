16-åring på moped stakk av fra politiet i sentrum

Nyheter

En politipatrulje på Kyrksæterøra ble torsdag i 12.30-tida frakjørt av en moped i sentrumsgatene. De søkte i området i håp om å finne føreren.

- De fant først mopeden forlatt. Etter hvert fant de også føreren, som viste seg å være en 16 år gammel gutt, forteller Randi Fagerholt ved lensmannskontoret i Orkdal.

Tohjulingen ble beslaglagt. Her er det mistanke om at den er trimmet, og blir nå framstilt for teknisk kontroll på trafikkstasjonen.

Gutten blir anmeldt for å ha kjørt en moped med for høy motorytelse. Foreldrene er varslet om saken.

Politiet har tilbudt gutten ei bot. Det gjenstår å se om han og foreldrene godtar dette, eller om saken skal kjøres videre i systemet.