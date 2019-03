Folketallet i bygda femdobles denne dagen

Nyheter

Isfiskekonkurransen og familiedagen på Hostovatnet i Hoston i mars er et av de største arrangementene i Orkdal kommune gjennom hele året.

- Det bor cirka 200 personer i Hoston. På denne dagen femdobles innbyggertallet, smiler Arnt Tronvoll.

Han er én av mange ildsjeler som bidrar til at hjulene holdes i gang der oppe. Og lørdag 9. mars var omtrent alle som kan krype og gå i bygda utkalt for å hjelpe til på isfisket.

Den forrige rekorden fra 2017 var på 928 påmeldte deltakere. Den ble slått i år.

- Det er 977 deltakere på Hostovatnet nå, fortalte Bjarne Nordsteien i 13-tida, på vegne av arrangøren IL Fjellmann.

Trolig blir tallet enda litt større, i og med at påmeldinga pågår fram til klokka 14. Dermed ble det deltakerrekord.

Oddbjørn Nærvik, som er med i hovedkomiteen til arrangementet, kunne fortelle at de mest ivrige isfiskerne ankom Hostovatnet allerede i 09.30-tida på formiddagen.

- Det store innrykket kom imidlertid klokka 11.30. Da måtte vi åpne flere påmeldingskøer for å ta unna folket, forteller han.

Først ute på ettermiddagen blir det klart hvem som vant for største fisk, største totalfangst, og hvem som vant uttrekkspremien; et hotellopphold for to personer, inkludert leiebil.