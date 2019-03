To trailere har frontkollidert - fylkesvei 65 er stengt

Nyheter

Politiet melder mandag formiddag klokka 10.40 at en lastebil og en mindre varelastebil har frontkollidert på fylkesvei 65 i Storåsbakken i Meldal. Ulykka skjedde cirka én kilometer fra Coop-butikken på Storås, i retning Rindal.

Alle nødetater har rykket ut.

Veien er helt sperret.

Begge sjåførene var ute av bilene da nødetatene ankom stedet. De framstår ifølge politiet som uskadd.

Det er imidlertid skader på kjøretøyene. Hendelsesforløpet er ukjent.

Det er svært glatt på ulykkesstedet.

STs reporter på stedet forteller klokka 11.30 at bilbergingsbil har ankommet for å få varelastebilen opp på veien igjen. Det andre kjøretøyet har allerede kjørt bort for egen regning.

Fylkesvei 65 er fortsatt sperret helt, og det er lange køer på stedet.

#Storås Brann er fremme på stedet, skal ikke være personskade. Glatt på stedet. VTS varslet om forholdene. https://t.co/Q1FATheKto — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) March 11, 2019