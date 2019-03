Første Kvenfolkets dag i Midt-Norge

Nyheter

Det er en begivenhet når den første feiringen av kvenenes egen dag foregår i Midt-Norge.

Ifølge en pressemelding fra Gunn Mogseth Skrove, styremedlem i Norske kvener Midt-Norge, markeres dagen lørdag 16. mars. Feiringen er lagt til BUL-salen i Trondhjem, og på programmet står det konsert med duoen Beddari/Nilsen, samt sosialt samvær med kvensk mat og kaker.

— Vi bruker tradisjonelle, kvenske oppskrifter på det meste av det vi serverer. Blant annet blir det mulig å få smake kaffeosten som kvenene er kjent for, og som has oppi kaffen. Ellers blir det pannelapskaus, lefser, og andre godsaker, sier Vilde Christoffersen Walsø, leder for Norske kvener Midt-Norge.

Det kvenske folket er en av Norges fem minoriteter, og ett av de opprinnelige folkeslagene på Nordkalotten. I Norge er de tradisjonelle kvenske bosettingsområdene i store deler av Finnmark, Troms og nordlige deler av Nordland. Kvenene omtales i tidlige skriftlige kilder bl.a. i Ottars beretninger fra 800-tallet. En vet ikke hvor lenge det har eksistert kvensk bosetting i Norge, men de eldste skriftlige kildene som bekrefter dette er fra tidlig 1500-tall.

Musikk som respekterer tradisjonen

Beddari og Nilsens konsert med den kvenske musikkarven spenner over alt fra urgammel runosangtradisjon, via eldre folkesanger, læstadianske sanger, sanger laget av kvener i Norge, til finske slagere.

Kvener over hele landet, fra barn og ungdom til pensjonister, engasjerer seg for det kvenske og jobber for den kvenske kulturen, språket og historien. Feiringen av Kvenfolkets dag er en viktig del av dette.

— Nå gleder vi oss til å feire dagen vår i Midt-Norge, og håper at alle som har lyst til å høre om det kvenske, tar turen, avslutter Walsø.