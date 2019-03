Nyheter

751 busspassasjerer satt uten belte, hvorav 596 ble ilagt gebyr, i Statens vegvesens landsdekkende kontroller av beltebruk i buss i forrige uke.

De resterende 182 passasjerene som satt usikret, ble ikke ilagt gebyr på grunn av usikker observasjon. De usikrede hører likevel til mindretallet – hele 12 339 passasjerer hadde husket å feste beltet.

Fant brukte sprøyter og sprøytespisser bak busshuset

- Mange er flinke til å huske beltet, men vanen sitter ikke like godt hos alle. Vissheten om at du kan bli kontrollert, gjør at du lettere husker beltet. Da har kontroll en viktig effekt på trafikksikkerheten, også for de som ikke blir kontrollert, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Viktig trafikksikkerhetstiltak

I 2018 ble nær 22 000 busspassasjerer kontrollert for beltebruk. 26 prosent av de som har opplevd beltekontroll, oppgir at de har begynt å bruke belte i buss, viser en undersøkelse fra Statens vegvesen.

I de totalt 921 busskontrollene som ble gjennomført over hele landet i forrige uke, var det sju av bussjåførene som satt usikret. Fire av dem ble ilagt gebyr.

Fest noen du er glad i

De unge tar mest buss og er de dårligste beltebrukerne. Unge i alderen 15-29 år er derfor hovedmålgruppen for Belte i buss-kampanjen.

Statens vegvesen ønsker å komme så tett på brukssituasjonen som mulig. For det er i bussen det skjer – det er der valget om å feste eller ikke feste beltet, blir tatt.

- I bilen er beltet nå en godt innarbeidet vane. På bussen trenger vi påminnelser. Vi har derfor laget materiell som vi håper busselskapene vil ta i bruk på skjermer i bussene og andre flater de disponerer. Samtidig kan vi alle sammen minne hverandre på at beltet må på – også på bussen, sier Lutnæs.

Økt sosial aksept for å bruke belte i buss

Kampanjen vil fortsette gjennom våren, i sosiale medier og som kinoreklame. NHO Transport, Norsk transportarbeiderforbund og Yrkestrafikkforbundet er samarbeidspartnere til Belte i buss-kampanjen.

Ulykkestall

Drepte og skadde personer i rutegående busser, privat minibuss og annen buss /turvogn, 2009-2018:

• 2009: 1 drept, 5 hardt skadd, 97 lettere skadd

• 2010: 4 drept, 4 hardt skadd, 119 lettere skadd

• 2011: 4 drept, 14 hardt skadd, 81 lettere skadd

• 2012: 2 drept, 5 hardt skadd, 91 lettere skadd

• 2013: 5 drept, 11 hardt skadd, 86 lettere skadd

• 2014: 7 drept, 7 hardt skadd, 68 lettere skadd