Observerte et stort kattedyr i skråningen

Sigve Wehn observerte søndag ettermiddag like før klokka 18 et stort kattedyr i skråningen mellom Hovsbakkveien og Hynnestien på Orkanger.

- Det lignet ei gaupe, sier mannen, som selv bor på Joplassen.

Bildene av sporene etter dyret har Wehn tatt selv. De ble tatt cirka halvannen time etter observasjonen.

Det er nok stor sannsynlighet for at Wehn så ei gaupe. For det er ikke lenger enn knapt to uker siden Svein Barø (60), som bor i Hynnestien i Rømmesbakkan, så ei gaupe der i 06-tida på morgenen.

Barø hørte noen rare lyder utenfor huset, nesten litt som «voffing». Han gikk ut på verandaen i andre etasje. Og nede på veien, kun 12-15 meter unna husveggen til naboen, så han ei stor gaupe.