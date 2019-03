Vått vær, kraftig vind og varmegrader i vente

Nyheter

Snøen etter snøfallet de siste dagene vil trolig forsvinne denne uka. Ifølge værvarselet til yr.no blir det de neste dagene en god del regn og varmegrader.

Onsdag formiddag regner det litt. Etter oppholdsvær midt på dagen, kommer det mer nedbør rundt midnatt.

Torsdag og fredag ventes det to stormfulle dager. Det sørger et lavtrykk i Norskehavet for. Men innemellom kastene blir det også fint vær disse dagene.

I helga og til og med mandag blir det masse regn og temperaturer på mellom tre og sju varmegrader på dagtid.

Fra og med tirsdag i neste uke vil nedbøret avta. Det blir grått vær med temperaturer på sju-åtte grader.