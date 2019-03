Brød med frø og gulrøtter

Nyheter

Når det kommer til brødbakst er jeg en periodebaker, mest på grunn av at jeg liker å eksperimentere med nye oppskrifter. Nybakt brød er utrolig godt, og denne uken har jeg fått en idé om å gjøre brødet til et måltid i seg selv.

Ved å tilsette revne grønnsaker med et høyt væskeinnhold, tilfører man ekstra fuktighet til deigen, noe som gjør brødet saftig. I tillegg har jeg brukt rikelig med honning og naturell yoghurt, som gir både sødme og syrlighet.

Dette trenger du

400–500 g hvetemel (må tilpasses litt)

200 g sammalt hvete

100 g linfrø

50 g gresskarkjerner

1 ts havsalt

½ pk. tørrgjær

2 dl vann

2 dl yoghurt naturell

2 ss flytende honning

200 g gulrøtter, finrevne

Slik gjør du det

Forvarm ovnen til 230° C over- og undervarme.

Legg i bløt linfrø og gresskarkjerner i 10–15 minutt. Ved å tilføre fuktighet før elting, unngår du at det trekker fukt ut av brødet, noe som vil gi et tørrere og hardere brød.

Ha alt det tørre i en eltebolle.

Tilsett vann, yoghurt, honning, og de bløtlagte frøene.

Elt i 4–5 minutt, juster med hvetemel til deigen «slipper bollen».

La deigen heve til nesten dobbel størrelse, ha deigen på benken, og kna den sammen.

Rull den ut til en lang pølse, og del den opp i 80–100 grams emner.

Legg emnene tett i tett sammen på et brett slik at de hever seg sammen som et brytebrød, og hev i 10 minutt på et lunt sted.

Stek på 230° C i 8–10 minutt, senk temperaturen til 200° C, og stek videre i nye 8–10 minutt.

Spises godt alene, eller med en tykk skive god ost.