Denne banken øker renta på boliglån

Nyheter

SpareBank 1 SMN øker renta på boliglån med inntil 0,25 prosentpoeng. Laveste boliglånsrente blir 2,40 prosent på førstehjemslån til LO-medlemmer under 34 år, opplyser banken i ei pressemelding.

Det er flere faktorer som påvirker bankens beslutning om å øke renta. Torsdag 21. mars satte Norges Bank opp styringsrenta, og det påvirker råvarekostnaden på penger som bankene låner inn for så å låne ut til kundene.

- Renteøkningen i Norges Bank kommer ikke som noen overraskelse. En undersøkelse SpareBank 1 fikk utført nylig, viser at sju av ti låntakere regner med at renta vil gå opp i 2019. Vi tror boliglånskundene raskt vil kunne innstille økonomien på noe økte kostnader. Samtidig er banken tilgjengelig for alle kunder som måtte ønske rådgivning i hvordan de skal møte høyere rente på boliglånet, sier konserndirektør Nelly Maske i SpareBank 1 SMN.

SpareBank 1 SMN vil samtidig gjøre rentetilpasning på enkelte innskuddsprodukter med inntil 0,25 prosentpoeng fra 15. mai.

- SpareBank1 SMNs unike modell bygger på dyktige rådgivere som er lokalt til stede over hele Midt-Norge kombinert med enkle og moderne selvbetjeningsløsninger. Det innebærer også å ha konkurransedyktige vilkår både på lån og innskudd. Vi har lyktes godt og er blant bankene i Norge med aller størst vekst i de siste årene, sier Maske.

Alle kunder som får renteendring, vil i neste uke få informasjon i nettbanken eller via ordinær post om hvordan dette påvirker deres lån. For eksisterende kunder vil renteendringen tre i kraft fra 15. mai.