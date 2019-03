Nyheter

Politiet gjennomførte tirsdag ettermiddag mellom klokka 12.30 og 14.30 en trafikkontroll på E6 mellom Berkåk i Rennebu og Oppdal.

Tre sjåfører fikk et forenklet forelegg for å ha kjørt for fort i 70-sonen.

Høyeste hastighet var 90 km/t.