- Det er mange meninger om å stille klokka. Ikke minst småbarnsforeldre, som meg selv

Nyheter

Natt til søndag 31. mars skal klokka stilles én time frem. Tidsminister Torbjørn Røe Isaksen har besluttet at den lyse sommertiden skal gjøre deg glad og mer effektiv.

- Mange har håpet på at det snart blir slutt på klokkestillingen. Det blir det altså foreløpig ikke. Et plaster på såret er at vi får lysere kvelder. Det er godt nytt for både A- og B-mennesker, sier tidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

I likhet med EU har Norge stilt klokka i lengre tid. Europakommisjonen foreslo i høst at vi skal slutte å stille klokka frem og tilbake hvert halvår.

Tirsdag denne uka gikk Europaparlamentet inn for at det fra 2021 skal være opp til hvert enkelt medlemsland å bestemme om man vil beholde vintertiden eller sommertiden som sin standardtid.

Det pågår også diskusjoner i Rådet (EUs ministerråd). Det er først når Rådet har vedtatt innstillingen at forslaget er vedtatt i EU. Det skjer trolig i juni.

Medlemslandene i EU må bestemme seg for hvilken tid de vil følge innen 1. april 2020.

- Det er mange meninger om å stille klokka. Dette er noe som vekker engasjement hos veldig mange. Ikke minst småbarnsforeldre, som meg selv. Norge er i gang med å vurdere forslaget for vår del, og saken vil sendes på høring, sier næringsministeren.

Næringsministeren har ansvar for Justervesenet og dermed også full kontroll på nøyaktig tid. En grei huskeregel er at klokken alltid skal stilles mot nærmeste sommer. Altså en time frem om våren (mot sommeren) og en time tilbake om høsten (mot sommeren).

Tidsfakta:

• Søndag 31. mars 2019 stilles klokken en time frem fra kl. 02.00 (UTC + 1 time) til 03.00 (UTC + 2 timer).

• Klokken drives fra Justervesenets atomur, som har en usikkerhet på ca ± 0,1 mikrosekund.

• Sommertid ble innført i en rekke land i Europa i 1916. På denne måten fikk man lys en time lengre på kveldene om sommeren. I Norge har vi hatt sommertid hvert år siden 1980.

• EU-kommisjonen fremmet 12. september 2018 forslag om å oppheve sommertidsdirektivet. Forslaget innebærer at vi skal slutte å stille klokka frem og tilbake hvert halvår.

• Norsk normaltid er en time foran den såkalte UTC-tiden. UTC står for «Coordinated Universal Time». Det er en felles tid som gjelder over hele verden.

• Norsk sommertid er to timer foran UTC-tid. Sommertid gjelder normalt kl 02.00.00 siste søndag i mars til kl 03.00.00 siste søndag i oktober.